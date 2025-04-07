Тренер рассказал, чего может не хватить «Краснодару» для чемпионства в РПЛ

Тренер Билялетдинов: «Краснодару» может не хватить глубины состава

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что «Краснодару» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) может не хватить стабильности, передает Vprognoze.ru.

«Краснодар» выглядит более стабильной командой в чемпионской гонке? Да, в принципе, определенная стабильность есть. Но глубины состава может не хватить. Не дай бог какая-то там травма или дисквалификация», — сказал Билялетдинов.

5 апреля «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

В следующем матче «Краснодар» сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее московский «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ.