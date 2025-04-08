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Фигурист Энберт: очень ценю дружбу с Евгенией Медведевой

Фигурист Энберт заявил, что часто общается с Евгенией Медведевой
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru» о желании прийти на YouTube-шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев» в качестве гостя.

«Мы с Евгенией часто общаемся и болтаем. Мы можем обсудить что-то в любой момент, и у нас вполне дружеские отношения. Я очень ценю нашу дружбу, и, конечно, если ей будет интересно поболтать в своем шоу, я буду этому очень рад.

Если же нет, мне также будет приятно просто пообщаться с ней вне рамок шоу. В конечном итоге решение остается за продюсерами, авторами и режиссерами программы. Мне невероятно приятно, что мы с Женей поддерживаем общение в жизни», — сказал Энберт.

YouTube-канал Евгении Медведевой насчитывает 110 тысяч подписчиков. В ее шоу под названием «БеС комментариев» приходили такие фигуристы, как Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Илья Авербух.

Ранее Энберт заявил, что Щербакова очень органично выглядит как ведущая и комментатор.

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