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Фигурист Энберт: Щербакова очень органично выглядит как ведущая и комментатор

Фигурист Энберт отметил большой прогресс Щербаковой в качестве ведущей
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» оценил прогресс Анны Щербаковой в качестве комментатора и ведущей соревнований в сезоне-2024/25.

«В этом сезоне Щербакова действительно очень активна как комментатор и ведущая. Как мне кажется, Анна невероятно стартанула в роли ведущей в одном из сезонов «Ледникового периода», и у нее это получилось замечательно (речь о сезоне 2022 года: Щербакова вела «Ледниковый период» совместно с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой. Это был ее дебют в качестве ведущей. — «Газета.Ru»).

Сейчас она выглядит очень органично как ведущая, комментатор и человек, который берет интервью. Мне кажется, что у Щербаковой это начало развиваться очень естественно и сейчас продолжается так же органично и легко», — отметил Энберт.

В сезоне-2024/25 Щербакова прокомментировала в эфире Первого канала этапы Гран-при России по фигурному катанию. Также она была ведущей контрольных прокатов сборной России в паре с Алексеем Ягудиным и исполнила роль капитана одной из команд на Кубке Первого канала.

Ранее Энберт рассказал о мечте поехать на Олимпиаду в Милане — 2026.

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