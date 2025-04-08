В Кремле оценили критику матчей КХЛ и НХЛ

Песков о критике матчей КХЛ и НХЛ: давайте оставим людям эту возможность

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал оставить людям возможность критиковать возможные матчи между КХЛ и НХЛ. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Идея чисто гипотетическая была высказана, никакой конкретики нет... Всегда кто-то что-то критикует, давайте оставим им эту возможность», — заявил Песков.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили идею матча сборных КХЛ и НХЛ.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.

Ранее Александр Овечкин заявил о желании сыграть в матче игроков КХЛ и НХЛ.