Футболист «Ростова» о Дзюбе: неинтересно, что там рукастый говорит

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на критику игрока тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, который заявил, что Комличенко весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра», передает «Чемпионат».

«Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого. Пусть что хочет говорит. Реально неинтересно, все равно», — сказал Комличенко.

6 апреля «Ростов» уступил в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московскому «Спартаку». Встреча, которая проходила на «Ростов Арене», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В первом тайме голов забито не было, однако на 45+4-й минуте красную карточку получил нападающий «Ростова» Алексей Сутормин. Во второй половине встречи на 65-й минуте счет открыл Наиль Умяров, на 68-й отличился Кристофер Мартинс, а третий мяч забил Эсекьель Барко на 88-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» вернулся на вторую строчку — теперь подопечные Деяна Станковича имеют 47 очков и вновь обгоняют петербургский «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует в таблице «Краснодар» — 52 балла. «Ростов» идет на седьмом месте с 33 баллами.

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