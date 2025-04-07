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Стало известно, что может помешать «Краснодару» выиграть РПЛ

Билялетдинов: «Краснодару» могут помешать выиграть РПЛ травмы лидеров
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов заявил, что помешать выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Краснодару» могут только травмы лидеров — Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Его слова приводит «Советский спорт».

«Краснодару» на пути к победе может помешать травма Сперцяна или Кордобы в первую очередь. Если конкуренты не будут терять очки, а «Краснодар» будет, то его догонят. Пять очков – это не так уж много», — заявил Билялетдинов.

5 апреля «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

Ранее сербский футболист согласился с Александром Кокориным, назвавшим РПЛ «говном».

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