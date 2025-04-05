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Спорт

Оторваться от «Зенита»: «Краснодар» сражается с командой Дзюбы. LIVE

Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Краснодар» — «Акрон». ОНЛАЙН

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Telegram-канал «ФК «Акрон» Тольятти»
«Краснодар» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон», за который выступает Артем Дзюба, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и может еще больше оторваться от «Зенита», который располагается на второй строчке и уже потерял очки в матче с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Перерыв
05 апреля 19:45
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия
1-й тайм

5' Эшковал

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Первый тайм завершен!

Счет пока не открыт, но игра очень интересная. «Краснодар» регулярно создает моменты, и Кордоба даже забил один раз, но из небольшого офсайда. «Акрон» периодически огрызается контрвыпадами. С нетерпением ждем второго тайма!

'44

«Краснодар» открыл счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда! Кордоба отклеился от защитника в штрафной «Акрона», нырнул рыбкой и пробил головой в створ, но при этом оказался в положении «вне игры».

'43

Сперцян разогнал атаку по центру, добрался до штрафной «Акрона», а потом сам поскользнулся и упал.

'42

Кордоба сыграл рукой в попытке принять мяч, и арбитр свистнул фол.

'40

Заброс «Акрона» в штрафную «Краснодара» ни к чему не привел.

'38

Оласа подал на дальнюю штангу, но первым на мяче оказался защитник «Акрона» Неделчяру.

'36

Сперцян забросил мяч в штрафную «Акрона», но Кордоба не сумел принять мяч под давлением защитников.

'34

Черников обыгрался в стеночку с партнером в штрафной «Акрона» и мог нанести опасный удар, но внезапно споткнулся и упал.

'32

Лукас Оласа прошел через весь левый фланг, проник в штрафную «Акрона» и прострелил в центр, но защитник перехватил мяч!

'30

Момент! Игрок «Краснодара» отдал идеальный пас от лицевой в центр штрафной «Акрона», где Олусегун нанес удар в касание, но мяч попал в защитника Эшковала!

'28

Момент! Сперцян нанес прямой удар со штрафного в створ, но Волков в прыжке отбил мяч в сторону!

'27

Сперцян упал возле штрафной «Акрона», арбитр свистнул фол. Будет опасный «стандарт».

'27

«Краснодар» заработал свой второй угловой в матче. Сперцян навесил в центр штрафной, но Дзюба выиграл воздух и вынес мяч подальше в поле.

'25

Сперцян подал с углового в центр вратарской «Акрона», но тольяттинцы уверенно вынесли мяч в поле.

'24

Кордоба чуть-чуть не дотянулся до мяча в прыжке после подачи партнера! Однако «Краснодар» в итоге заработал угловой.

'22

Коста выбил мяч из-под ног Дзюбы и не позволил нападающему принять его.

'20

Эшковал выбил мяч из штрафной «Акрона» за боковую и прервал атаку «Краснодара».

'17

«Акрон» заработал угловой. После подачи нападающий Пестряков нанес удар по воротам, но попал в защитника «Краснодара» Косту.

'15

Батчи отдал пас в штрафную «Акрона» на Кривцова, но тот почему-то не ожидал этого и не смог принять мяч.

'13

Олусегун пробил в касание с линии штрафной, но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны!

'11

«Краснодар» долго владеет мячом на чужой половине поля.

'9

Кордоба почти принял мяч возле штрафной «Акрона», но его окружили два защитника и выбили мяч в направлении своего вратаря.

'7

Сперцян нанес прямой удар со штрафного, но попал в соперника!

'6

Защитник «Акрона» Эшковал получил желтую карточку за то, что сбил с ног Олусегуна. на входе в штрафную тольяттинцев.

'4

Кордоба отдал передачу в штрафную «Акрона» на Сперцяна, но тот не смог зацепиться за мяч.

'2

«Акрон» заработал угловой. После подачи в штрафную Дзюба сделал скидку на ближнюю штангу, но партнер немного не достал до мяча!

'1

Матч начался!

19:45

Стартовый состав «Акрона»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бакаев, Москвичев, Джурасович, Джаковац, Дзюба.

19:35

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

19:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» примет «Акрон» Артема Дзюбы на своем поле. Начало матча — в 19.45 мск.

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