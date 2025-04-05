Первый тайм завершен!
Счет пока не открыт, но игра очень интересная. «Краснодар» регулярно создает моменты, и Кордоба даже забил один раз, но из небольшого офсайда. «Акрон» периодически огрызается контрвыпадами. С нетерпением ждем второго тайма!
«Краснодар» открыл счет, но взятие ворот отменили из-за офсайда! Кордоба отклеился от защитника в штрафной «Акрона», нырнул рыбкой и пробил головой в створ, но при этом оказался в положении «вне игры».
Сперцян разогнал атаку по центру, добрался до штрафной «Акрона», а потом сам поскользнулся и упал.
Кордоба сыграл рукой в попытке принять мяч, и арбитр свистнул фол.
Заброс «Акрона» в штрафную «Краснодара» ни к чему не привел.
Оласа подал на дальнюю штангу, но первым на мяче оказался защитник «Акрона» Неделчяру.
Сперцян забросил мяч в штрафную «Акрона», но Кордоба не сумел принять мяч под давлением защитников.
Черников обыгрался в стеночку с партнером в штрафной «Акрона» и мог нанести опасный удар, но внезапно споткнулся и упал.
Лукас Оласа прошел через весь левый фланг, проник в штрафную «Акрона» и прострелил в центр, но защитник перехватил мяч!
Момент! Игрок «Краснодара» отдал идеальный пас от лицевой в центр штрафной «Акрона», где Олусегун нанес удар в касание, но мяч попал в защитника Эшковала!
Момент! Сперцян нанес прямой удар со штрафного в створ, но Волков в прыжке отбил мяч в сторону!
Сперцян упал возле штрафной «Акрона», арбитр свистнул фол. Будет опасный «стандарт».
«Краснодар» заработал свой второй угловой в матче. Сперцян навесил в центр штрафной, но Дзюба выиграл воздух и вынес мяч подальше в поле.
Сперцян подал с углового в центр вратарской «Акрона», но тольяттинцы уверенно вынесли мяч в поле.
Кордоба чуть-чуть не дотянулся до мяча в прыжке после подачи партнера! Однако «Краснодар» в итоге заработал угловой.
Коста выбил мяч из-под ног Дзюбы и не позволил нападающему принять его.
Эшковал выбил мяч из штрафной «Акрона» за боковую и прервал атаку «Краснодара».
«Акрон» заработал угловой. После подачи нападающий Пестряков нанес удар по воротам, но попал в защитника «Краснодара» Косту.
Батчи отдал пас в штрафную «Акрона» на Кривцова, но тот почему-то не ожидал этого и не смог принять мяч.
Олусегун пробил в касание с линии штрафной, но мяч сорвался с ноги и улетел на трибуны!
«Краснодар» долго владеет мячом на чужой половине поля.
Кордоба почти принял мяч возле штрафной «Акрона», но его окружили два защитника и выбили мяч в направлении своего вратаря.
Сперцян нанес прямой удар со штрафного, но попал в соперника!
Защитник «Акрона» Эшковал получил желтую карточку за то, что сбил с ног Олусегуна. на входе в штрафную тольяттинцев.
Кордоба отдал передачу в штрафную «Акрона» на Сперцяна, но тот не смог зацепиться за мяч.
«Акрон» заработал угловой. После подачи в штрафную Дзюба сделал скидку на ближнюю штангу, но партнер немного не достал до мяча!
Матч начался!
Стартовый состав «Акрона»: Волков, Бардыбахин, Неделчяру, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бакаев, Москвичев, Джурасович, Джаковац, Дзюба.
Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Кайо, Оласа, Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня «Краснодар» примет «Акрон» Артема Дзюбы на своем поле. Начало матча — в 19.45 мск.