05 апреля 2025, 19:45 Спорт Оторваться от «Зенита»: «Краснодар» сражается с командой Дзюбы. LIVE Футбол. РПЛ. 23-й тур. «Краснодар» — «Акрон». ОНЛАЙН Стефан Браун

«Краснодар» принимает на своем поле тольяттинский «Акрон», за который выступает Артем Дзюба, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и может еще больше оторваться от «Зенита», который располагается на второй строчке и уже потерял очки в матче с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур Перерыв 05 апреля 19:45 Краснодар Краснодар, Россия 0 : 0 Акрон Тольятти, Россия Стадион «ФК Краснодар», Краснодар, Россия