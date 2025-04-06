У «Зенита» заметили шансы на чемпионство

Тренер Непомнящий заявил, что у «Зенита» еще есть шансы на чемпионство

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что ничья в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» оставляет шансы команде Сергея Семака на чемпионство. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мне кажется, что для питерцев все будет решено в следующем матче с «Краснодаром». Если «Зенит» выиграет, то у него еще будут шансы. Если проиграет, то все уже будет предрешено — разрыв будет очень большой», — заявил Непомнящий.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 52 очка.

Ранее в «Локомотиве» объяснили ничью с «Зенитом» нелепым голом.