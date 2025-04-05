Московский «Локомотив» принимает петербургский «Зенит» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В случае победы «Зенит» догонит по очкам «Краснодар», который занимает первое место в таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 23-й тур
Матч не начался
05 апреля 17:30
Локомотив М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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17:27
На данный момент у «Зенита» 46 очков (второе место в таблице), а у «Локомотива» — 40 (шестое место).