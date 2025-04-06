В «Локомотиве» объяснили ничью с «Зенитом» нелепым голом

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов объяснил ничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» обидной ошибкой. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мы играли неплохо, достаточно организованно. Моментов у соперника толком и не было. Мы пропустили довольно нелепый мяч, поэтому эмоции именно такие», — заявил Морозов.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 62-й минуте счет открыл Алексей Батраков. На 84-й минуте счет сравнял Александр Соболев. Для Соболева этот гол стал первым за «Зенит» в официальных матчах. На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок «Зенита» Педро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, имея в активе 41 балл. Лидирует в чемпионате «Краснодар» набрав 52 очка.

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