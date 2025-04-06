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В клубе Дзюбы случилась эпидемия

Тренер «Акрона» Тедеев рассказал об эпидемии в клубе
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ФК «Акрон» Тольятти

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что в его команде случилась эпидемия.

По его словам, перед игрой несколько человек подхватили вирус.

«Еще с игры с «Ростовом» нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу краснодарской команды, единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

«Акрон» в турнирной таблице чемпионата России идет на девятом месте, набрав 25 баллов.

Ранее Матвей Сафонов прокомментировал победу в чемпионате Франции с «ПСЖ».

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