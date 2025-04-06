Гретцки вспомнил о дедушке после 894-го гола Овечкина

Гретцки заявил, что его русский дед гордился бы 894-м голом Овечкина

Знаменитый канадский хоккеист Уйэн Гретцки заявил, что его русский дед гордился бы 894-м голом Александра Овечкина, который догнал Гретцки в ходе матча против «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает газета The New York Times.

«Рад за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень рад, что русский побил мой рекорд. Так что Алекс молодец», — сказал Гретцки на пресс-конференции.

При этом журналист Блейк Шустер утверждает, что рекорд Александра Овечкина заставил Уэйна Гретцки загрустить.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее в Кремле восхитились Александром Овечкиным.