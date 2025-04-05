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Рекорд Овечкина заставил Гретцки загрустить

Журналист Шустер: Гретцки был подавлен тем, что Овечкин забросил 894-ю шайбу
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Mark Schiefelbein/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, минувшей ночью покоривший достижение в 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, заставил загрустить канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщил журналист Блейк Шустер.

По его словам, Гретцки, несмотря на то, что поздравил 39-летнего форварда с повторением снайперского рекорда, в глубине души испытывал отрицательные эмоции.

«Вскоре после того, как был забит гол, Гретцки попросили обсудить этот исторический момент в прямом эфире. Хоть он, безусловно, сказал все правильные слова о передаче эстафеты, он все же выглядел немного подавленно. Это не удивляет — ты не можешь испытать позитивного настроения в тот момент, когда твой собственный великий рекорд уходит прямо у тебя на глазах», — заявил Шустер.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее в Кремле восхитились Александром Овечкиным.

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