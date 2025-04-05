В Кремле восхитились Овечкиным

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, минувшей ночью покоривший достижение в 894 гола в регулярных чемпионатах, вызывает интерес в Кремле. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Конечно же, следим внимательно! Болеем за него! Он выдающийся российский хоккеист», — заявил Песков.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал о том, что скажет Александру Овечкину после его 895-го гола.