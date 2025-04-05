Гретцки рассказал о том, что скажет Овечкину после его 895-го гола

Уэйн Гретцки раскрыл, что скажет Александру Овечкину после его 895-го гола в НХЛ

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что уже знает о том, что скажет после следующей шайбы российского нападающего. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

«Что я скажу Овечкину, когда он побьет мой рекорд? «Зачем ты это сделал?» — заявил канадец.

«Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» примут дома «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Уэйн Гретцки рассказал, за что уважает Александра Овечкина.