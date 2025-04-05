Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Овечкин установил новый рекорд НХЛ по победным шайбам

Овечкин забросил 136-ю победную шайбу в НХЛ и обошел Ягра
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще один рекорд в лиге — по победным шайбам.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» Александр Великий отличился дважды — на 4-й минуте встречи и на 47-й. Эти два точных броска позволили ему сравняться с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Стоит отметить, что для достижения этой отметки россиянину понадобилось на один матч меньше: у Гретцки 894 шайбы в 1487 играх, а у Овечкина — 894 точных броска в 1486 встречах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вторая шайба Овечкина была заброшена при счете 3:3 и стала победной для «Кэпиталз» — подобное случилось в 136-й раз за карьеру россиянина. По этому показателю он также вырвался в лидеры, обогнав чеха Яромира Ягра, на счету которого 135 победных шайб.

4 апреля Telegram-канал Coolest Game on Earth сообщил, что шесть лет назад Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Ранее за Овечкиным закрепили персональную телекамеру.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами