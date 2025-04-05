Овечкин установил новый рекорд НХЛ по победным шайбам

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил еще один рекорд в лиге — по победным шайбам.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» Александр Великий отличился дважды — на 4-й минуте встречи и на 47-й. Эти два точных броска позволили ему сравняться с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Стоит отметить, что для достижения этой отметки россиянину понадобилось на один матч меньше: у Гретцки 894 шайбы в 1487 играх, а у Овечкина — 894 точных броска в 1486 встречах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вторая шайба Овечкина была заброшена при счете 3:3 и стала победной для «Кэпиталз» — подобное случилось в 136-й раз за карьеру россиянина. По этому показателю он также вырвался в лидеры, обогнав чеха Яромира Ягра, на счету которого 135 победных шайб.

4 апреля Telegram-канал Coolest Game on Earth сообщил, что шесть лет назад Александр Овечкин впервые допустил, что может побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Ранее за Овечкиным закрепили персональную телекамеру.