Фигурист Энберт похвалил Валиеву за восстановление тройных прыжков

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», что Камила Валиева поддерживает форму и активно восстанавливает тройные прыжки. В 2025 году фигуристка сможет вернуться к официальным тренировкам под руководством Этери Тутберидзе.

Энберт отметил, что при этом Валиева имеет право тренироваться самостоятельно.

«Камила сейчас выступает в ледовых шоу. Если она участвует в таких мероприятиях, значит, она продолжает кататься и готовиться. У нее есть запрет на тренировки только в определенных условиях, но в целом она, как и любой другой спортсмен, может приходить на катки, кататься в свое удовольствие и тренироваться самостоятельно, отрабатывать связки, прыжки, каскады и так далее.

Эта зима была для Валиевой насыщенной: мы видели в социальных сетях, что она восстанавливает тройные прыжки, поэтому мне сложно сказать, сколько времени потребуется на ее полное восстановление. Все зависит от самой Камилы», — сказал Энберт.

Призер Олимпийских игр признался, что очень рад видеть Валиеву на льду. По мнению Энберта, фигуристка показывает «замечательные программы» на ледовых шоу.

«C нетерпением жду момента, когда увижу Камилу на турнирах как можно скорее», — сказал спортсмен.

Ранее Энберт признался, что его удивил роман Авериной и Соловьева на шоу «Народный ледниковый».