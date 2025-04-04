Фигурист Энберт назвал роман между Авериной и Соловьевым «настоящим сюрпризом»

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт рассказал в интервью «Газете.Ru», почему удивился роману между гимнасткой Диной Авериной и фигуристом Дмитрием Соловьевым. Спортсмены познакомились на съемках шоу «Народный ледниковый», где выступали в паре.

Энберт также участвовал в данном проекте в дуэте с актрисой Ангелиной Стречиной.

«Для меня это стало таким же большим сюрпризом, как для широкой аудитории. Мы с Димой и Диной часто встречались и в разговоре обсуждали поддержки. Я спрашивал Диму, как это делать, и у нас сложилась творческая дружеская атмосфера.

И вот, когда я увидел в социальных сетях, что они пара, я удивился, как и все остальные. Хотя потом Ангелина мне сказала: «Да ладно, ты что, не догадывался? Это же было и так понятно!» Видимо, девушки как-то чувствуют такие вещи, а для меня это стало настоящим сюрпризом», — признался Энберт.

Фигурист отметил, что на «Народном ледниковом» все пары ставили постановки на тему романтических отношений, поэтому близкое общение между Соловьевым и Авериной не вызвало у него мыслей о настоящем романе.

«Кто-то исполняет номера о любви, кто-то о разлуке, и в какой-то момент ты привыкаешь к тому, что все происходит именно так, не задумываясь о том, кто с кем и как общается. Мы все работаем, придумываем и играем роли», — отметил Энберт.

Аверина и Соловьев сообщили, что уже выбрали дату свадьбы.

Аверина является серебряной призеркой Олимпийских игр в Токио — 2020 по художественной гимнастике в индивидуальных упражнениях.

Соловьев — олимпийский чемпион Сочи-2014 в командном турнире по фигурному катанию.

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