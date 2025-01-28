Валиева в скором времени может вернуться к тренировкам

Дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил фигуристке Камиле Валиевой могут разрешить вернуться к тренировкам раньше окончания срока дисквалификации. Об этом в комментарии РИА Новости заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Международными стандартами и Всемирным антидопинговым кодексом предусмотрено, что спортсмен, находящийся в дисквалификации, может приступить к тренировкам чуть раньше даты окончания срока дисквалификации. В данный момент мы прорабатываем этот вопрос», — заявила Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в РУСАДА заявили, что неоднократно получали запросы со стороны Валиевой.