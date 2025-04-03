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Российским судьям поднимут зарплату

«Матч ТВ»: РФС с нового сезона поднимет зарплату судьям
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российский футбольный союз (РФС) увеличит оклады российским судьям с сезона-2025/26. Об этом сообщает «Матч ТВ».

С нового сезона главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) будет зарабатывать 214 тысяч рублей вместо 200 тысяч, его ассистенты и видеоарбитр будет получать 107 тысяч вместо 100 тысяч, зарплата помощников видеоарбитра и инспектора возрастет с 50 тысяч до 53,5 тысяч рублей.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14-м месте, набрав 19 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, где смогут проводить свои матчи российские клубы.

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