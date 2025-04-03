Стало известно, где смогут проводить свои матчи российские клубы

Генеральный директор сербской «Црвены звезды» Звездан Терзич предложил футбольным командам и сборной России играть на их поле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Црвена звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями», — заявил Терзич.

Ранее сообщалось, что, вероятно, работа по возвращению российского футбола уже ведется.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Россия опустилась в рейтинге ФИФА.