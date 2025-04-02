Тренер «Реала» дал показания по делу о неуплате налогов

Главный тренер «Реала» Анчелотти дал показания в суде по делу о неуплате налогов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал показания в испанском суде по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает Marca.

Итальянский специалист подозревается в двух налоговых преступлениях, связанных с невыплатой порядка €1 млн в связи с неправильным декларированием имиджевых прав в период с 2014 по 2015 год.

«Я заботился только о том, чтобы получать шесть миллионов чистыми от клуба, и не получал никаких сообщений о том, что прокуратура ведет против меня расследование», — заявил на суде итальянский тренер.

Отмечается, что около €2 млн Анчелотти получил через компанию-прокладку, зарегистрированную в Британских Виргинских островах от мадридского «Реала», что и стало причиной искового заявления.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Ранее «Факел» объявил имя нового главного тренера.