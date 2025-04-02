«Факел» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

О сроках действия трудового договора между специалистом и клубом не сообщается.

В составе сборных СССР, СНГ и России он провел 47 матчей, в которых забил пять мячей. Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале».

Бывший главный тренер Дмитрий Пятибратов покинул «Факел» 30 марта после поражения от «Краснодара» со счетом 0:5.

В первом тайме зрителям не удалось увидеть голов. Первый мяч на 53-й минуте забил Никита Кривцов. На 66-й минуте отличился Эдуард Сперцян, на 69-й и 74-й дубль оформил Олакунле Олусегун, а на 80-й — отличился 20-летний Данила Козлов. «Факел» идет на 15-м месте Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 14 очков после 22 туров.

Действующим чемпионом России по футболу является петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака удерживает этот титул шесть сезонов кряду.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть против двух южноамериканских сборных.