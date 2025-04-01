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«Спартак» может усилиться молодым защитником «Рубина»

Metaratings: «Спартак» интересуется защитником «Рубина» Рожковым
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Максим Богодвид/РИА Новости

Руководство московского «Спартака» в предстоящее трансферное окно планирует усилиться защитником казанского «Рубина» Ильей Рожковым. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 20-летний футболист входит в шорт-лист красно-белых. Текущий контракт Рожкова рассчитан до лета 2028 года. Трансферная стоимость его составляет €2 млн.

Матч «Ахмат» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ завершился нулевой ничьей. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 49 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 46 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак» (44). «Ахмат» идет на 14 месте, набрав 19 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Ростовом». Игра состоится 6 апреля. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

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