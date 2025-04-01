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Карпин заявил, что не ходит по магазинам

Тренер сборной России Карпин признался, что несколько лет не ходит по магазинам
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» заявил, что на протяжении последних лет ни разу не был в магазине.

По его словам, все закупки проводит его жена.

«Я в магазине не был не знаю сколько лет. Продукты, вещи — все доставка, жена заказывает», — заявил Карпин.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

Ранее сообщалось, что в В РФС хотят возвращения России на турниры с флагом и гимном.

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