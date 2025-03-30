У «Ахмата» замена в перерыве: Камилов вместо Уткина.
Завершен первый тайм, команды уходят отдыхать. «Спартак» имел небольшое преимущество и как минимум дважды мог открывать счет. «Ахмат» так же имел моменты, явным фаворитом москвичи не выглядят. Посмотрим, как сложится вторая половина встречи. В матче «Краснодар» — «Факел» после первого тайма счет тоже был 0:0 — и чем все закончилось.
Бабич нарушил правила и не позволил развиться атаке грозненцев. Без предупреждения обходится серб.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Умяров достаточно жестко сыграл против экс-спартаковца Мелкадзе, но молчит Казарцев.
Садулаев в атаке нарушил правила против Бабича и яростно доказывает свою правоту Казарцеву. Арбитр пока ограничивается устным внушением.
Максименко фиксирует мяч после прострела Адамова.
Ибишев дернул Гарсию за футболку, не позволив тому убежать в атаку. Казарцев не сомневался, потянувшись за карточкой.
Гарсия запрессинговал Ибишева, но тот не позволил оппоненту добраться до мяча и пробить из пределов штрафной.
VAR проверял, попал ли мяч в руку Уткину при подаче Маркиньоса. В итоге Казарцев командует продолжать игру.
Маркиньос навесил в штрафную, Гарсия выиграл воздух и головой пробил в перекладину!
Вновь Барко наносит прямой удар, но в этот раз проблем для Шелии не возникло.
Еще один опасный штрафной заработал «Спартак», Силва нарушил правила против Маркиньоса рядом с радиусом.
Гарсия пяткой вывел к вратарской подключившегося Денисова, тот в касание прострелил, но сумел заблокировать защитник.
Ибишев в падении через себя сделал передачу партнеру, последовала скидка на Уткина, и тот плотно пробил — выручает Максименко!
Чудо-сейв совершает Шелия! Барко мягко перебросил стенку, направив мяч в девятку, но голкипер «Ахмата» умудрился потащить! А на добивание побежал Мартинс, но оказался в неудобном положении и не сумел нанести акцентированный удар, попав во вратаря грозненской команды!
Гандри предупрежден за фол против Барко.
Против Умярова сфолили в центре поля, тот удержался на ногах, сделал передачу в развитие атаки, и Барко заработал стандарт аккурат на линии чужой штрафной. Идеальная точка для самого аргентинца.
Все в порядке с вингером красно-белых, игра продолжается.
Неудачный стык: Адамов в борьбе за мяч упал на опорную ногу Маркиньосу — теперь не может бразилец подняться, медики на поле.
Маркиньос выдал разрезающую передачу, в последний момент Тодорович успел на перехват и не позволил Угальде выйти один на один с Шелией. Впрочем, костариканец оказался в офсайде.
Умяров нарушил правила рядом с углом своей штрафной. Достаточно жестко действуют обе команды. Но, стоит отметить, именно против «Спартака» и «Ахмата» в чемпионате фолят чаще всех.
Гандри замкнул подачу от угла поля, но мяч, скорее, отскочил от его головы — в руки Максименко.
Хозяева не намерены играть вторым номером, угловой заработал «Ахмат».
Барко подал штрафной от правого фланга, мяч отлетел к Литвинову, и тот в касание пробил — в соперника.
Поехали! Главный судья — Василий Казарцев.
«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Гарсия, Угальде.
Матч начнется в 16:30 мск.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Игровой день 22-го тура РПЛ продолжается матчем в Грозном, где «Ахмат» принимает столичный «Спартак».