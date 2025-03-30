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Спорт

Испытание Грозным: «Спартак» гостит у «Ахмата». LIVE

Футбол. РПЛ-2024/25, 22-й тур. «Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА Новости
Московский «Спартак», идущий на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на выезде играет с грозненским «Ахматом», находящимся в зоне стыковых матчей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
Перерыв
30 марта 16:30
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

15' Гандри

36' Ибишев

2-й тайм
Трансляция
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Перерыв

У «Ахмата» замена в перерыве: Камилов вместо Уткина.

Перерыв

Завершен первый тайм, команды уходят отдыхать. «Спартак» имел небольшое преимущество и как минимум дважды мог открывать счет. «Ахмат» так же имел моменты, явным фаворитом москвичи не выглядят. Посмотрим, как сложится вторая половина встречи. В матче «Краснодар» — «Факел» после первого тайма счет тоже был 0:0 — и чем все закончилось.

'45+2

Бабич нарушил правила и не позволил развиться атаке грозненцев. Без предупреждения обходится серб.

'45

Две минуты добавлено к первому тайму.

'44

Умяров достаточно жестко сыграл против экс-спартаковца Мелкадзе, но молчит Казарцев.

'42

Садулаев в атаке нарушил правила против Бабича и яростно доказывает свою правоту Казарцеву. Арбитр пока ограничивается устным внушением.

'37

Максименко фиксирует мяч после прострела Адамова.

'36

Ибишев дернул Гарсию за футболку, не позволив тому убежать в атаку. Казарцев не сомневался, потянувшись за карточкой.

'34

Гарсия запрессинговал Ибишева, но тот не позволил оппоненту добраться до мяча и пробить из пределов штрафной.

'31

VAR проверял, попал ли мяч в руку Уткину при подаче Маркиньоса. В итоге Казарцев командует продолжать игру.

'29

Маркиньос навесил в штрафную, Гарсия выиграл воздух и головой пробил в перекладину!

'26

Вновь Барко наносит прямой удар, но в этот раз проблем для Шелии не возникло.

'25

Еще один опасный штрафной заработал «Спартак», Силва нарушил правила против Маркиньоса рядом с радиусом.

'23

Гарсия пяткой вывел к вратарской подключившегося Денисова, тот в касание прострелил, но сумел заблокировать защитник.

'20

Ибишев в падении через себя сделал передачу партнеру, последовала скидка на Уткина, и тот плотно пробил — выручает Максименко!

'17

Чудо-сейв совершает Шелия! Барко мягко перебросил стенку, направив мяч в девятку, но голкипер «Ахмата» умудрился потащить! А на добивание побежал Мартинс, но оказался в неудобном положении и не сумел нанести акцентированный удар, попав во вратаря грозненской команды!

'15

Гандри предупрежден за фол против Барко.

'15

Против Умярова сфолили в центре поля, тот удержался на ногах, сделал передачу в развитие атаки, и Барко заработал стандарт аккурат на линии чужой штрафной. Идеальная точка для самого аргентинца.

'12

Все в порядке с вингером красно-белых, игра продолжается.

'11

Неудачный стык: Адамов в борьбе за мяч упал на опорную ногу Маркиньосу — теперь не может бразилец подняться, медики на поле.

'9

Маркиньос выдал разрезающую передачу, в последний момент Тодорович успел на перехват и не позволил Угальде выйти один на один с Шелией. Впрочем, костариканец оказался в офсайде.

'6

Умяров нарушил правила рядом с углом своей штрафной. Достаточно жестко действуют обе команды. Но, стоит отметить, именно против «Спартака» и «Ахмата» в чемпионате фолят чаще всех.

'5

Гандри замкнул подачу от угла поля, но мяч, скорее, отскочил от его головы — в руки Максименко.

'4

Хозяева не намерены играть вторым номером, угловой заработал «Ахмат».

'2

Барко подал штрафной от правого фланга, мяч отлетел к Литвинову, и тот в касание пробил — в соперника.

'1

Поехали! Главный судья — Василий Казарцев.

16:25

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Ибишев, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Дуарте, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Гарсия, Угальде.

16:20

Матч начнется в 16:30 мск.

16:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Игровой день 22-го тура РПЛ продолжается матчем в Грозном, где «Ахмат» принимает столичный «Спартак».

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