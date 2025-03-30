Перерыв

Завершен первый тайм, команды уходят отдыхать. «Спартак» имел небольшое преимущество и как минимум дважды мог открывать счет. «Ахмат» так же имел моменты, явным фаворитом москвичи не выглядят. Посмотрим, как сложится вторая половина встречи. В матче «Краснодар» — «Факел» после первого тайма счет тоже был 0:0 — и чем все закончилось.