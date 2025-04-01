Фигуристки Загитова и Медведева выступят на шоу Тутберидзе в апреле

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева станут хэдлайнерами шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Событие состоится 10 апреля во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. Помимо Загитовой и Медведевой, в шоу выступят Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар, Максим Траньков и другие.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее российский фигурист обогнал по доходам за сезон чемпиона мира Илью Малинина.