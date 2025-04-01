Российский фигурист обогнал по доходам за сезон чемпиона мира Малинина

Фигурист Марк Кондратюк обогнал по доходам за сезон чемпиона мира Илью Малинина

Чемпион мира по фигурному катанию 2025 года Илья Малинин по итогам прошедшего соревновательного сезона заработал $125,9 тыс (около 10,6 млн руб.), сообщает Forbes Russia.

В нынешнем сезоне Малинин стал победителем всех турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), в которых принимал участие. Любопытно, что призовые доходы россиянина Марка Кондратюка, который провел сезон-2024/25, соревнуясь лишь на внутренних турнирах, заработал 11,5 млн руб.

Произвольные программы мужчин на турнире, который в этом году прошел в Бостоне, состоялись в ночь на 30 марта. Малинин за свое выступление набрал 208,15 балла, что дало ему в общей сумме итоговые 318,56.

Малинин выиграл второй чемпионат мира подряд. Он — единственный фигурист, который стабильно вставляет в свои выступления четверной аксель.

На втором месте оказался представитель Казахстана Михаил Шайдоров. За произвольный прокат он набрал 192,70 балла, его общая сумма составила 287,47. Замкнул тройку лучших японец Юма Кагияма — (171,10 балла произвольный прокат, 278,19 балла общая сумма).

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