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Фанаты «Спартака» сняли бойкот на часть матчей команды

Фанаты «Спартака» сняли бойкот с матчей Кубка и Суперкубка России
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Александр Ступников/РИА «Новости»

Активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» объявила о снятии бойкота на посещение матчей, для которых не требуется карта болельщика — игры Кубка России (за исключением финала) и Суперкубка России. Об этом сообщается в их Telegram-канале.

«Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется. Увидимся на стадионах!» — говорится в заявлении.

18 марта после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.

В матче 22-го тура «Спартак» сыграл вничью в Грозном с «Ахматом» со счетом 0:0. Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает третье место с 44 очками. На втором месте идет «Зенит» — 46 баллов, а возглавляет таблицу «Краснодар» — 49.

Ранее двое фанатов получили 15 суток ареста за файеры на матче «Спартака» и «Зенита».

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