После время матча «Спартак» — «Зенит» задержаны десять фанатов

После матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» задержаны десять фанатов

Во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» задержаны десять фанатов, передает ТАСС.

Фанатам вменяется в вину ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет на своем поле с казанским «Рубином». Встреча состоится 30 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. «Спартак» 30 марта сыграет с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» подал жалобу на судейство в матче со «Спартаком».