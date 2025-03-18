Фанаты были арестованы из-за файеров на игре «Спартак» — «Зенит»

Двое фанатов получили 15 суток ареста за файеры на матче «Спартака» и «Зенита»

Футбольные фанаты Александр Корчак и Андрей Ирышков незаконно пронесли и бросили на поле файеры во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом». Тушинский районный суд Москвы назначил фанатам 15 суток административного ареста и запретил им посещать любые спортивные мероприятия. Об этом пишет Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Приговор был вынесен на основе статьи 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Фанаты были признаны виновными в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом», которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу красно-белых. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее также после матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» были задержаны десять фанатов.