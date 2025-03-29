«Мне понятны эмоции»: в РПЛ оценили реакцию «Зенита» на решение по голу «Спартака»

Глава РПЛ Алаев высказался о реакции «Зенита» на решение ЭСК по голу «Спартака»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что понимает эмоции руководства петербургского «Зенита» по поводу гола московского «Спартака» в матче 21-го тура национального первенства. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не буду обсуждать действия команд и руководителей. Тем более если они находятся в рамках правового поля. В это же время я отлично понимаю эмоции руководителей и менеджеров «Зенита». Спорный момент: ошибка или не ошибка, которая повлияла на результат матча. Мне понятны эмоции», — заявил он.

8 марта председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию доказательство того, что игрок «Спартака» Кристофер Мартинс забил второй мяч из офсайда.

25 марта Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный арбитр матча между «Спартаком» и «Зенитом» Сергей Иванов правильно засчитал второй гол красно-белых в этой встрече. После этого решение было подвернуто критике со стороны «Зенита». Клуб опубликовал раскадровку победного гола «Спартака», в котором указал на офсайд.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее стало известно, почему «Спартаку» засчитали победный гол в матче с «Зенитом».