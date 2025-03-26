«Зенит» опубликовал раскадровку победного гола «Спартака»

Петербургский «Зенит» в своем официальном Telegram-канале опубликовал новое видео момента с победным голом полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса в очном матче.

По мнению председателя правления «сине-бело-голубых» Александра Медведева, это видео наглядно демонстрирует, что Мартинс находился в положении вне игры.

«Публикуем иллюстративный материал под заголовком «Черный день VAR», в котором использована офсайдная линия, проведенная VAR на момент паса на Мартинса. Также для Фом неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео», — заявил Медведев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль. Экспертно-судейская комиссия отклонила апелляцию «Зенита» на решение со вторым голом люксембуржца, с чем Медведев, по его заявлению, категорически не согласен.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

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