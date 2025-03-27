Стало известно, почему «Спартаку» засчитали победный гол в матче с «Зенитом»

Глава судей Мажич о спорном голе «Спартака» «Зениту»: офсайда нет

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич кратко оценил ситуацию с победным голом московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит Telegram-канал «Человек Д».

«Мы проанализировали картинку со всех камер. Офсайда нет», — заявил он.

18 марта председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию доказательство того, что игрок «Спартака» Кристофер Мартинс забил второй мяч из офсайда.

25 марта Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный арбитр матча между «Спартаком» и «Зенитом» Сергей Иванов правильно засчитал второй гол красно-белых в этой встрече.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее «Зенит» опубликовал раскадровку победного гола «Спартака».