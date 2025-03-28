«Локомотив» извинился перед болельщиками за матч с «Крыльями Советов»

Московский «Локомотив» в своем официальном Telegram-канале опубликовал заявление после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от самарских «Крыльев Советов».

«Трудно подобрать слова после такой игры. Это был совсем не наш матч. Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, особенно тем, кто приехал в Самару, чтобы поддержать нас. Вы не заслужили такого результата. Спасибо, что остаетесь вместе с командой», — написала пресс-служба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась с результатом 5:1. Самарцы забили четыре безответных мяча уже в первом тайме: на 2-й минуте отличился Доминик Орос, на 4-й — Иван Сергеев. На 32-й минуте гол забил Иван Олейников, а на 40-й — Гленн Бейл. В начале второго тайма Сергеев оформил дубль на 49-й минуте, а на 62-й Бейл забил в свои ворота и установил окончательный счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» набрали 22 балла за 22 встречи и поднялись на десятое место. «Локомотив» отдаляется от тройки лидеров: у них осталось 40 очков после 22 игр.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с петербургским «Зенитом» — эта встреча состоится 5 апреля. Начало запланировано на 18:30 по московскому времени. «Крылья Советов» также 5 апреля на своем поле примут «Рубин».

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