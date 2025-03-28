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В РФС рассказали о возможном матче России и Ирана

Дюков: комментировать возможный матч России и Ирана в октябре преждевременно
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что разговоры о проведении товарищеского матча сборных России и Ирана преждевременны. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Ирана, мы продолжаем сотрудничество. Комментарии по поводу наших планов мы делаем после того, как подписываем документы. Сейчас это комментировать преждевременно», — заявил Дюков.

26 марта глава федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что они планируют сыграть с Россией в октябре.

Сборные России и Ирана встречались между собой трижды: товарищеские матчи в 2017 и 2023 году завершились со счетом 1:1, а в 2011-м Иран оказался сильнее — 1:0.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Ранее «Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ.

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