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Спорт

Сергеев забил в стиле Роналду: «Крылья» унизительно громят «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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МАТЧ ТВ
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» гостит у самарских «Крыльев Советов». В случае победы «железнодорожники» сравняются по очкам с «Зенитом» и «Спартаком», но у тех останется матч в запасе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 22-й тур
2-й тайм
28 марта 18:30
Крылья Советов
Самара, Россия
2' Ороз
4' Сергеев
32' Олейников
40' Бейл
49' Сергеев
5 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм

2' Ороз 4' Сергеев

32' Олейников

40' Бейл

31' Карпукас

43' Фассон

2-й тайм

49' Сергеев

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'47

В перерыве произошла тройная замена в составе «Локомотива»: Вадим Раков, Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов вышли вместо Максима Ненахова, Артема Карпукаса и Наира Тикнизяна.

'46

Второй тайм начался!

'45+2

Первый тайм завершен! «Крылья» внезапно громят «Локомотив» со счетом 4:0 благодаря голам Ороза, Сергеева, Олейникова и Бейла. Причем два первых мяча самарцы забили за четыре стартовых минуты матча. Гол Сергеева получился особенно красивым — в падении боковыми ножницами. Сможет ли «Локомотив» собраться во втором тайме? Узнаем совсем скоро.

'45

Ежов подал в штрафную «Локомотива», но неточно.

'43

Защитник «Локомотива» Фассон получил желтую карточку за жесткий подкат в ноги Рассказову.

'41

ГООООЛ!!! «Крылья» все-таки забили четвертый мяч!

Сергеев исполнил прострел в штрафную «Локомотива» с левого фланга, и Бейл в касание пробил по воротам из центра штрафной — никто ему не помешал. 4:0!

'39

Опасно! «Крылья» могли довести счет до унизительного.

Сергеев получил мяч в штрафной «железнодорожников», но из отличной позиции не смог попасть в створ!

'37

Батраков навесил в штрафную с углового, но никто из партнеров не смог нанести опасный удар по воротам.

'35

Ненахов подал в штрафную «Крыльев» с правого фланга, и Тикнизян в касание нанес удар по воротам, но попал в соперника. Мяч рикошетом ушел на угловой.

'32

ГОООЛ!!! «Крылья» сенсационно громят «Локомотив» — 3:0!

Рассказов прострелил с правого фланга в штрафную «железнодорожников», где Олейников принял мяч и пробил с острого угла под перекладину! Снаряд попал в крестовину и отскочил в ворота. Это очень красивый гол!

'31

Карпукас ударил рукой по голове Сергеева, когда боролся за верховой мяч, и получил желтую карточку.

'29

Ненахов наступил на ногу Ежову и сорвал атаку «Крыльев». Арбитр пожалел и не стал давать желтую карточку.

'26

Сергеев дважды подряд попал в офсайд.

'24

Батраков подал в штрафную «Крыльев» с правого фланга, но защитники перехватили мяч.

'22

Тикнизян пытался принять мяч высоко на левом фланге, но партнер не смог исполнить точный заброс на него.

'20

Момент! Сергеев нанес точный удар из пределов штрафной «Локомотива», но Лантратов поймал мяч!

'18

Самошников подал в штрафную «Крыльев», но самарцы вновь смогли погасить эту атаку.

'16

Опасно! Олейников проник в штрафную «Локомотива» с левого фланга и покатил в центр на Ежова, который нанес удар в касание, но чуть-чуть не попал в дальнюю «девятку»!

'13

Самошников ввел мяч из-за боковой прямо в штрафную «Крыльев», однако защитники самарцев быстро перехватили мяч.

'11

Сильянов на дриблинге прорвался в штрафную «Крыльев» и прострелил в центр, но попал в Гальдамеса.

'9

Сергеев выиграл верховой мяч у Карпукаса, но не смог сделать точную скидку головой на партнера.

'6

«Локомотив» оказался в нокауте. Карпукас попытался нанести удар по воротам, но попал в соперника.

'4

ГОООЛ!!! Что творится?! «Крылья» сразу же сделали счет 2:0!

Роман Ежов идеально подал на дальнюю штангу, где Иван Сергеев в падении боковыми ножницами послал мяч в ворота! Вот это красота!

'2

ГООООЛ!!! Вот это да! «Крылья» мгновенно открывают счет — 1:0!

Самарцы заработали угловой. Лантратов неудачно сыграл на выходе и не смог зафиксировать мяч после подачи Гальдамеса. Снаряд заметался по штрафной «Локомотива», и в итоге достался нидерландскому защитнику «Крыльев» Гленну Бейлу, который нанес удар с острого угла. Мяч полетел параллельно воротам, но на дальней штанге его подкараулил другой защитник «Крыльев» — хорват Доминик Ороз, который отправил его в пустой угол!

'1

Матч начался!

18:25

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Карпукас, Тимофеев, Батраков, Воробьев.

18:20

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Бейл, Рассказов, Ороз, Солдатенков, Бабкин, Костанца, Гальдамес, Олейников, Ежов, Сергеев.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный «Локомотив» гостит у самарских «Крыльев Советов».

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