Мостовой: «Зениту» будет тяжело с «Рубином», ведь соперник не Бруней или Гренада

Экс-футболист Мостовой заявил, что «Зениту» будет тяжело в игре с «Рубином»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что петербургскому «Зениту» будет тяжело с казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Рубин» не будет просто так сдаваться, точно даст бой. Если петербуржцы снова потеряет очки, то о чём можно говорить? Конечно, легко не будет, всё-таки в соперниках не Бруней или Гренада», — сказал Мостовой.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», «Спартак» встретится с «Ахматом». ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

Ранее ЦСКА обвинили в плохой игровой дисциплине.