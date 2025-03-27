ЦСКА обвинили в плохой игровой дисциплине

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что игровая дисциплина красно-синих оставляет желать лучшего, передает Vprognoze.ru.

«Можно сказать, поправляем свои дела. Потому что оборона у нас была всегда приличной, хотя игровая дисциплина оставляет желать лучшего. Полузащита в порядке. В нападении можно сказать, что подбираемся к хорошей форме», — сказал Пономарев.

После 21-го тура национального первенства в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 46 очков. Дальше в тройке лидеров идут московский «Спартак» и петербургский «Зенит», имеющие равное количество баллов — 43. На четвертом месте расположился столичный «Локомотив» (40 баллов), следом «Динамо» из Москвы — 38. На балл меньше имеет ЦСКА, который замыкает топ-6.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Факелом», «Зенит» проведет матч с «Рубином», «Спартак» встретится с «Ахматом». ЦСКА сразится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» — с «Крыльями Советов».

Ранее были названы команды, которым не пойдет на пользу пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ).