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УЕФА начал расследование в отношении игроков «Реала»

УЕФА начал расследование в отношении игроков «Реала» после игры с «Атлетико»
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Juan Medina/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении игроков мадридского «Реала» после игры с мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает сайт организации.

Разбирательство связано с поведением Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Даниэля Себальоса и Винисиуса Жуниора, которые начали праздновать победу после окончания матча перед трибуной фанатов «Атлетико».

Встреча на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й секунде забил хавбек «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте бразилец Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

Первая встреча завершилась победой «Реала» 1:0. В дополнительное время команды не смогли забить друг другу, судьба противостояния решалась в серии пенальти. В ней футболисты «Реала» победили со счетом 4:2. В составе «Атлетико» свои попытки не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте, а у «сливочных» — Лукас Васкес.

Ранее «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов.

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