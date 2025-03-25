Стало известно, правильно ли засчитан победный гол «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный арбитр матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»(2:1) Сергей Иванов правильно засчитал второй гол красно-белых в этой встрече. Информация об этом появилась на официальном сайте РФС.

Автор гола — игрок «Спартака» Кристофер Мартинс.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, с учетом оптимальной позиции, с которой он принимал это решение, и офсайдных линий, прочерченных VAR при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот», — указано в заявлении.

18 марта председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что петербургский клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию доказательство того, что Мартинс забил второй мяч из офсайда.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1 в пользу «Спартака». Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее появилась информация, что фанаты «Спартака» намерены частично снять бойкот с матчей.