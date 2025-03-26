«Это бизнес»: тренер о том, что «Спартак» может продать лучшего бомбардира РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил информацию, согласно которой московский «Спартак» может продать нападающего Манфреда Угальде, и отметил, что может произойти любой сценарий. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«На этот вопрос ответить очень сложно, и я не могу сказать, что будет, потому что это дело выбора, и сам игрок, и его агент строят свою судьбу и выбирают свой путь. Тут любой сценарий может быть. Вы посмотрите: Месси переходит туда-сюда, Роналду, Мбаппе и так далее. Потому что это бизнес, и тут все может быть», — сказал Непомнящий.

26 марта в СМИ появилась информация, что столичный клуб готов расстаться с форвардом не менее, чем за €25 млн.

22-летний Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. С начала Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде забил 16 мячей, сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата. Также в его активе один гол в Кубке России. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

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