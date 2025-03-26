«Спартак» назвал цену за лучшего бомбардира РПЛ

«Евро-Футбол.Ру»: «Спартак» готов продать Угальде не меньше, чем за €25 млн

Московский «Спартак» установил ценник на лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (РПЛ) костариканца Манфреда Угальде. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что «красно-белые» готовы расстаться с футболистом не менее, чем за €25 млн. Отмечается, что интерес к Угальде есть из Франции и Испании.

22-летний Угальде стал игроком «Спартака» в январе 2024 года. С начала чемпионата РПЛ Угальде забил 16 мячей, сделал две голевые передачи и является лучшим бомбардиром чемпионата. Также в его активе один гол в Кубке России. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В турнирной таблице «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее российский тренер заявил, что через пару лет Угальде перейдет в «Манчестер Сити».