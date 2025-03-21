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«Есть хорошие рестораны»: лидер «Спартака» оценил жизнь в России

Игрок «Спартака» Угальде: моя жизнь в России просто отличная, я очень счастлив
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Александр Вильф/РИА Новости

Коста-риканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, говоря о своей жизни в России, признался, что ему очень нравится его жизнь после переезда. Его слова приводит Press Reader.

«Моя жизнь в России просто отличная, я очень счастлив. Там много различных способов провести свободное время, есть хорошие рестораны, и люди очень доброжелательные», — поделился он.

Угальде пополнил состав «Спартака» в зимнее трансферное окно 2024 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и три результативные передачи.

«Спартак» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл петербургский «Зенит» со счетом 2:1 и сравнялся с ним по очкам — 43. Команду идут на второй и третьей строчках турнирной таблицы национального первенства, лидер — «Краснодар», в активе которого 46 баллов.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». Игра состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее бразильский клуб отказался играть с ЦСКА и «Спартаком» за деньги.

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