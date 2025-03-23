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Украинского футболиста сдали ТЦК за отказ продлить контракт

Украинского футболиста Шершня сдали ТЦК за отказ продлить контракт
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ФК «Металлист»

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк сдал ТЦК (территориальному центру комплектования) защитника Михаила Шершня. Об этом рассказал экс-капитан команды Александр Козак в интервью на YouTube-канале TaToTake.

«Они договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: «Что мы делаем с теми, кто плохо от нас уходит? Мы отдаем их в ТЦК». И пришли каких-то два человека забрать Михаила. Он успел сесть в машину, скажем так, сбежать», — заявил Козак.

У 29-летнего Шершня истекал контракт. Ему предложили продлить его на тех же условиях или обещали отправить в молодежный состав, однако футболист отказался и попросил отпустить его.

Шершень выступал за «Ингулец» с июля 2023 по февраль 2025 года.

В феврале украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК. В ноябре 2024 года украинскую футбольную команду «Полтава» в полном составе забрали в военкомат перед матчем.

Ранее трое украинских волейболистов не вернулись в страну после игр за границей.

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