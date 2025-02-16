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Украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию

Украинского баскетболиста Конева сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК
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Mykola Miakshykovukrinform/Global Look Press

Украинский форвард «Днепра» Владимир Конев был снят с поезда, на котором должен был отправиться в Латвию. Об этом рассказал президент украинского клуба Валерий Кондратьев в комментарии ТАСС.

Кондратьев подчеркнул, что Конев и еще один баскетболист команды Даниил Сипало отправились в Латвию на решающие игры сборной Украины. Оба спортсмена имели бронь от министерства молодежи и спорта Украины.

«Однако по неизвестным причинам Конева сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке для выяснения обстоятельств», — отметил глава «Днепра».

Для того, чтобы разрешить ситуацию, баскетболист обратился к министру спорта страны Матвею Бидному и главе Национального олимпийского комитета Украины Вадиму Гутцайту.

Украинской национальной сборной остается провести решающие поединки в отборочном турнире чемпионата Европы. После четырех сыгранных поединков украинские баскетболисты идут на четвертой строчке в турнирной таблице группы А, они не сумели одержать ни одной победы. Команде осталось провести встречи против Словении — в Риге 21 февраля, а через три дня украинцы сыграют с соперниками из Португалии.

Ранее украинская чемпионка заявила, что ей предлагали деньги за выступление за Россию.

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