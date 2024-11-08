Украинскую футбольную команду забрали в военкомат перед матчем

Футболистов украинского клуба «Полтава» в полном составе забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК) по дороге на матч чемпионата страны. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Сообщается, что автобус с командой остановили военные и отправили «Полтаву» в полном составе в ТЦК. Футболистам выдали повестки и отпустили на матч.

Произошедшее серьезно повлияло на исход игры — лидер Первой лиги неожиданно проиграл «Кудровке» со счетом 1:2.

Ранее бразильский капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос после получения гражданства Российской Федерации встал на учет в военкомате.

«Как и любого гражданина РФ, Дугласа Сантоса могут призвать в армию России в случае мобилизации – бразильцу может прийти электронная повестка на Госуслугах», — указано в сообщении.

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