Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трое украинских волейболистов не вернулись в страну после игр за границей

Трое украинских волейболистов не вернулись в страну после матчей в Бельгии

close
РИА Новости

Волейболисты украинского клуба «Решетиловка» из Полтавской области Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после еврокубковых матчей в Бельгии. Об этом сообщает Sport.ua.

При этом в самом клубе подтвердили информацию только о двух спортсменах, которые не вернулись в расположение команды.

«То, что Дмитрий Шаврак и Андрей Оробко самовольно покинули спортивный лагерь и отказались возвращаться в Украину, потому что они испугались — это их решение, за которое они должны понести ответственность», — заявил директор клуба Сергей Котьман.

Еще одного игрока клуба Николая Куранова, который играет на позиции связующего, на границе забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК).

2 ноября стало известно, что два хоккеиста киевского «Сокола» не вернулись на Украину после выезда за границу. По информации украинских СМИ, речь идет о форварде Романе Благое и защитнике Владимире Алексюке. Оба хоккеиста отсутствовали в заявке клуба на матч регулярного чемпионата против «Шторма».

Ранее стали известны пары 1/4 финала Лиги наций.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами