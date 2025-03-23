Узбекистанский футболист «Манчестер Сити» отказался подписать футболку «Реала»

Узбекистанский футболист английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов отказал в автографе одному из болельщиков, который попросил его расписаться на футболке мадридского «Реала», передает «Евро-Футбол.Ру».

Скорее всего, Хусанов не выполнил просьбу из-за контрактных обязательств «Сити», согласно которым он может оставлять автографы только на форме «Манчестер Сити» или сборной Узбекистана.

20-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» 19 января 2025 года.

Также на 20-летнего Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне чемпионата Англии узбекистанский футболист провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее гол Хусанова помог «Манчестер Сити» выиграть в матче Кубка Англии.