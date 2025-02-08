Гол узбекистанца Хусанова помог «Манчестер Сити» выиграть в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» с трудом вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу, обыграв «Лейтон Ориент» из третьего по силе дивизиона страны.

Встреча, проходившая на стадионе «Брисбейн Роуд» в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч в свои ворота отправил голкипер «горожан» Штефан Ортега на 16-й минуте. В начале второго тайма на поле вышел узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов, который уже через 10 минут сравнял счет. Победу команде Пепа Гвардиолы принес Кевин де Брюйне на 72-й минуте.

20-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» 19 января.

Также на 20-летнего Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Ранее «Манчестер Сити» подписал с Эрлингом Холандом крупнейший контракт в истории футбола.